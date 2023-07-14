Министр обороны Великобритании Бен Уоллес язвительно прокомментировал деятельность Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Об этом он сказал во время пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе, передает 24 Канал.

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Оценивая деятельность Шойгу и Герасимова, министр сказал, что лучший генерал – это Суровикин, однако он куда-то исчез. Его будто бы содержат в Москве и допрашивают.

Они оставили Лорела и Харди во главе кампании. Вы знаете, там есть Герасимов и Шойгу,

– пошутил Бен Уоллес.

Справка : худощавый Лорел и толстяк Гарди – это дуэт комиков, прославившийся в 1920 – 1950 годы. Они снялись во множестве фильмов: сначала играли в немых картинах и коротком метре, а затем появились в художественных полнометражках.

Прав ли британский министр

Да!

Судите сами. Правда, мы не уверены, кто из них кто.

Фотосравнение Герасимова и Шойгу с Лорелом и Гарди/ Российские пропагандистские СМИ и кадры выступлений британских комиков

В галерее можно видеть, как комики принимают парад, отчитываются по телефону, сваливают вину друг на друга и показывают, как идет "СВО" – "во".

Правда, британские клоуны больше улыбаются, чем русские, но что поделаешь: россияне очень суровый народ.

На примере Лорела и Харди можем предположить, как Шойгу и Герасимов элегантно обходят острые углы в отчетах Путину: смотрите видео

Что еще говорил министр

Подытоживая, Бен Уоллес отметил, что такие генералы-бездари на высших командных должностях – к добру. Они ведут Россию к поражению, а что может быть лучше?

Это хорошая новость для Украины. Вот кто вам нужен во главе,

– сказал министр.

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Смешные поступки высшего военного командования РФ

Россияне живут в параллельной реальности. Например, могут отправить оружие времен Второй мировой. Или же придумать несуществующие потери украинцев на фронте. Но когда нужно сказать что-то разумное, например, прокомментировать мятеж Пригожина, то царит оглушительная тишина. Оно и не удивительно: "до булави треба голови", а где ее взять.