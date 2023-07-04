Шойгу пробил очередное дно

По словам Сергея Шойгу, "вторая армия мира" уничтожила 16 танков Leopard, предоставленных Украине Польшей и Португалией. Такое заявление министра пользователи из России высмеяли в комментариях, пишет 24 Канал.

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По настроению в соцсетях заметно, что россияне уже не в восторге от Шойгу. Теперь его сказки мало у кого вызывают радость и восторг. Примечательно, что среди комментаторов было много поклонников основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Они возмущались, почему Шойгу до сих пор не ушел в отставку и обвиняли его во всех бедах своей оккупационной армии.

Некоторые иронически замечали, что у Шойгу вообще отчет устаревший, а на самом деле оккупанты уничтожили уже 300 тысяч танков. Забавным был комментарий о том, что российский министр просто имел в виду не танки Leopard, а леопардов.

Реакция россиян на "победные" новости Шойгу / Скриншоты

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Какие еще комментарии оставляли россияне

"А Конашенков в курсе?";

"33 Залужных и 54 Будановых еще";

"Верим, конечно же! А еще захватили 10 Зеленских!";

"Уничтожили заодно и американский авианосец";

"Шойгу своими же руками их на кусочки порвал".

Предыдущий "провтык" минобороны России о Leopard

Со дня предыдущего пробивания дна министерством обороны России на теме танков Leopard не прошло и месяца. Тогда "ведомство безумных новостей" заявило об "уничтожении 8 танков Leopard" и "другой западной бронетехники". Чтобы не быть многословными, даже опубликовали "видеодоказательства".

Однако выяснилось, что на кадрах никакие не танки, а самые обычные комбайны, которые работали в поле. Над таким "триумфом" Шойгу посмеялись даже сторонники войны против Украины.