Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Неудачный "бунт" владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина произошел из-за верности российских военных присяге и военным обязанностям России.

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"Верные присяге кто, вагнеровцы? Мне кажется у сознательных людей, даже в России, вызывает это улыбку", – прокомментировал Алексей Гетьман.

Только через 10 дней министр обороны России Сергей Шойгу решился впервые прокомментировать эту ситуацию. Ничего лучше российские власти придумать не смогли.

Важно! Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что попытка мятежа в России 23-25 июня провалилась из-за верности российской присяге и воинской обязанности. К тому же отметил, что это не отразилось на ситуации в Украине.

Алексей Гетьман прокомментировал заявление Шойгу по поводу "переворота": смотреть видео

Не знают, что говорить

После неудачного переворота Евгения Пригожина 23 июня все оцепление Путина начало говорить, что благодаря давлению им удалось остановить поход главы ЧВК "Вагнера" на Москву.

У них нет отработанной концепции, что нужно говорить и чтобы это походило на правду, но каждый говорит разное. Каждый лжет по-своему, это выглядит очень смешно,

– сказал Алексей Гетьман.

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