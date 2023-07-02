Вагнеровцы попытались прикрыться своим переездом из России в Беларусь после неудачного мятежа своего вожака и ввести людей в заблуждение. Однако боевиков Евгения Пригожина быстро "поймали за руку".
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Вагнеровцев разоблачили на лжи
Боевики из ЧВК "Вагнера" предупредили в своих соцсетях, что приостанавливают вербовку на один месяц. Журналисты решили проверить их официальные заявления.
Они позвонили на "горячие линии" более 10 представительств ЧВК "Вагнера" в разных городах страны-агрессорки. Всюду им ответили, что группировка боевиков не распущена. Более того, собеседники заявили, что вагнеровцы набирают наемников в обычном режиме. Контракт заключается именно с ЧВК "Вагнера", а не с минобороны государства-террориста.
Последние новости о ЧВК "Вагнера"
- Кремлевская пропаганда уже начала дискредитировать вагнеровцев. На российском телевидении появляются сюжеты, где наемники Пригожина демонстрируются менее эффективными, чем регулярная армия государства-террориста.
- Недавно военный эксперт Олег Жданов в разговоре с 24 Каналом предположил, что Владимир Путин ликвидирует ЧВК "Вагнера" как организацию, чтобы эти боевики не напоминали ему о собственном позорном бегстве и трусости. По его мнению, российский диктатор не позволит самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко влезть в "вагнеровский проект".
- Ранее спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко заявлял, что Беларусь может разместить на своей территории 8 тысяч вагнеровцев. Это создает новые риски для Украины, поэтому ситуация находится на постоянном контроле.