Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, Владимир Путин вообще ликвидирует "Вагнера" как организацию чтобы она не напоминала о его позорном бегстве и трусости.

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"Это полевые лагеря, оборудованные ранее. Часть из них используют войска Беларуси, часть – Россия для подготовки мобилизованных", – прокомментировал Жданов информацию о палаточном городке.

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Вагнеровцы не представляют угрозы для Украины по двум причинам:

Путин не даст Лукашенко возможность влезть в "вагнеровский проект";

заявленное количество вагнеровцев, которые могут появиться в Беларуси, недостаточно, чтобы создать группировку для наступления.

Но Украина готовится ко всему

30 июня на фоне новостей о вагнеровцах президент Владимир Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК "Север" Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.

Войска отработают и отыграют все потенциальные ситуации в командно-штабных играх, чтобы быть готовыми в случае угрозы.

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