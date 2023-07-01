Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, Владимир Путин вообще ликвидирует "Вагнера" как организацию чтобы она не напоминала о его позорном бегстве и трусости.
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"Это полевые лагеря, оборудованные ранее. Часть из них используют войска Беларуси, часть – Россия для подготовки мобилизованных", – прокомментировал Жданов информацию о палаточном городке.
Вагнеровцы в Беларуси не будут угрожать Украине: смотрите видео
Вагнеровцы не представляют угрозы для Украины по двум причинам:
- Путин не даст Лукашенко возможность влезть в "вагнеровский проект";
- заявленное количество вагнеровцев, которые могут появиться в Беларуси, недостаточно, чтобы создать группировку для наступления.
Но Украина готовится ко всему
30 июня на фоне новостей о вагнеровцах президент Владимир Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК "Север" Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.
Войска отработают и отыграют все потенциальные ситуации в командно-штабных играх, чтобы быть готовыми в случае угрозы.
Вагнеровцев разместят в Беларуси: последние новости
- В Беларуси вблизи населенного пункта Цель (20 километров от Осиповичей) возводят масштабный палаточный городок. Предполагают, что именно там будут жить вагнеровцы.
- Аналитики ISW отмечают, что, кроме лагеря в Осиповичах, ЧВК "Вагнера" будет иметь еще два, но их места еще не определены. Предполагается, что они раскинутся на западе страны и будут близки к Польше.
- Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что в Беларуси могут разместить до 8 тысяч российских наемников ЧВК "Вагнера". Однако ситуация на границе остается полностью контролируемой.