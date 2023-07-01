Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. На його думку, Владімір Путін взагалі ліквідує "Вагнера" як організацію, щоб вона не нагадувала про його ганебну втечу і боягузтво.

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"Це польові табори, обладнані раніше. Частину з них використовують війська Білорусі, частину – Росія для підготовки мобілізованих", – прокоментував Жданов інформацію про наметове містечко.

Вагнерівці в Білорусі не загрожуватимуть Україні: дивіться відео

Вагнерівці не становлять загрозу для України з двох причин:

Путін не дасть Лукашенку можливість влізти у "вагнерівський проєкт";

заявлена кількість вагнерівців, які можуть з'явитись у Білорусі, не досить, щоб створити угруповання для наступу.

Але Україна готується до всього

30 червня на тлі новин про вагнерівців президент Володимир Зеленський наказав головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу ОК "Північ" Сергію Наєву посилити кордон з Білоруссю.

Війська відпрацюють і відіграють усі потенційні ситуації в командно-штабних іграх, щоб бути готовими в разі загрози.

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