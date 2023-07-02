Вагнерівці спробували прикритися своїм переїздом з Росії до Білорусі після невдалого заколоту свого ватажка та ввести людей в оману. Однак бойовиків Євгенія Пригожина швидко "схопили за руку".
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Вагнерівців викрили на брехні
Бойовики з ПВК "Вагнера" попередили у своїх соцмережах, що призупиняють вербування на один місяць. Журналісти вирішили перевірити їх офіційні заяви.
Вони подзвонили на "гарячі лінії" понад 10 представництв ПВК "Вагнера" у різних містах країни-агресорки. Усюди їм відповіли, що угруповання бойовиків не розпущене. Ба більше, співрозмовники заявили, що вагнерівці набирають найманців у звичайному режимі. Контракт укладається саме з ПВК "Вагнера", а не з міноборони держави-терориста.
Останні новини про ПВК "Вагнера"
- Кремлівська пропаганда вже почала дискредитувати вагнерівців. На російському телебаченні з'являються сюжети, де найманці Пригожина демонструються менш ефективними, ніж регулярна армія держави-терориста.
- Нещодавно військовий експерт Олег Жданов у розмові з 24 Каналом припустив, що Владімір Путин ліквідує ПВК "Вагнера" як організацію, щоб ці бойовики не нагадували йому про власну ганебну втечу та боягузтво. На його думку, російський диктатор не дозволить самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку влізти у "вагнерівський проєкт".
- Раніше речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко заявляв, що Білорусь може розмістити на своїй території 8 тисяч вагнерівців. Це створює нові ризики для України, тому ситуація перебуває на постійному контролі.