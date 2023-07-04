Шойгу пробив чергове дно

За словами Сєргєя Шойгу, "друга армія світу" знищила 16 танків Leopard, які Україні надали Польща та Португалія. Таку заяву міністра користувачі з Росії висміяли у коментарях, пише 24 Канал.

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По настрою у соцмережах помітно, що росіяни вже не в захваті від Шойгу. Тепер його казки мало в кого викликають радість та захват. Помітно, що серед коментаторів було багато прихильників засновника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина. Вони обурювалися, чому Шойгу досі не пішов у відставку й звинувачували його у всіх бідах своєї окупаційної армії.

Дехто іронічно зауважував, що у Шойгу взагалі звіт застарілий, а насправді окупанти знищили вже 300 тисяч танків. Кумедним був коментар про те, що російський міністр просто мав на увазі не танки Leopard, а леопардів.

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Які ще коментарі залишали росіяни

"А Конашенков у курсі?";

"33 Залужних і 54 Буданових ще";

"Віримо, звісно ж! А ще захопили 10 Зеленських!";

"Знищили заодно й американський авіаносець";

"Шойгу своїми ж руками їх на шматочки порвав".

Попередній "провтик" міноборони Росії з Leopard

З дня попереднього пробивання дна міністерством оборони Росії на темі танків Leopard не минуло й місяця. Тоді "відомство божевільних новин" заявило про "знищення 8 танків Leopard" та "іншої західної бронетехніки". Щоб не бути багатослівними, навіть опублікували "відеодокази".

Однак з'ясувалося, що на кадрах ніякі не танки, а звичайнісінькі комбайни, які працювали в полі. З такого "тріумфу" Шойгу посміялися навіть прихильники війни проти України.