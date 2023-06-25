В настоящее время он является губернатором Тульской области страны-агрессорки. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Под Шойгу зашаталось кресло

Пропагандисты подчеркивают, что российские власти сейчас обсуждают вопрос смещения Сергея Шойгу с должности министра обороны России. В настоящее время одним из немногих кандидатов на эту должность является Алексей Дюмин, который имеет звание генерала-полковника.

Россияне заявляют, что именно он с 1999 по 2007 годы якобы охранял Владимира Путина. Кроме того, оккупанты сказали, что именно Дюмин якобы вел переговоры с Пригожиным и даже ездил к нему, чтобы решить все вопросы. Насколько это соответствует действительности – пока неизвестно.

Что известно о Дюмине

Алексей Дюмин родился 28 августа 1972 года в городе Курск в России. Имеет военное образование, ведь в 1994 году окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. Впоследствии его распределили в воинскую часть в Московском военном округе, занимавшемся противодействием техническим средствам разведки противника.



Эксохранитель Путина Алексей Дюмин / Фото российских СМИ

Уже год спустя он начал службу в Федеральной службе охраны России. Работал с Борисом Ельциным и Владимиром Путиным. В 2008 году стал начальником охраны диктатора, а также его личным адъютантом, то есть личным охранником.

Как ни странно, Дюмин также был связан и с Украиной, ведь став в 2014 году заместителем главы российской игры он был одним из тех, кто планировал аннексию украинского Крыма. Кроме того, Дюмин также, вероятно, разработал и провел операцию по экстренной эвакуации в Россию президента-беглеца Виктора Януковича в ночь на 23 февраля 2014 года. Сам экс-охранник Путина назвал эти предположения мифами и отказался от комментариев.

Стоит отметить, что Дюмин все же был связан с министерством обороны России, ведь в 2015 году возглавил должность замглавы минобороны, которым был в то время Шойгу. То есть они достаточно хорошо знакомы.



Дюмин и Шойгу давно знают друг друга / Фото российских СМИ

Несмотря на это, пробыл он там всего 1 месяц, а уже в 2016 году Путин назначил его губернатором Тульской области. Эту должность он занимает и сейчас. Интересно также то, что экс-охранника Путина считают одним из трех вероятных преемников Путина, по крайней мере, об этом говорил одиозный Владимир Жириновский.

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