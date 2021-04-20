В Минобороны России озвучили причину наращивания войска у границы Украины
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал ситуацию на Донбассе. Он в очередной раз заявил, что руководство Украины стремится к дестабилизации.
Источник:Сайт Минобороны России
Альянс продолжает вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря. Такое заявление глава Минобороны России сделал на заседании коллегии 20 апреля.
Тем временем Защитникам Украины запретили реагировать на провокации боевиков на Донбассе, – Кулеба
Что в Минобороны России говорят о наращивании силы
В характерном тоне Сергей Шойгу сказал, что США и НАТО совершают провокации. Российские же войска южного военного округа и северного флота выполняют приказы президента и его поручения.
Украину же Шойгу обвинил в дестабилизационной деятельности в воздухе и в акватории Черного моря.
Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря,
– сказал Шойгу.
По его оценке, "военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается сложной". Это якобы, по словам Шойгу, связано с попытками иностранных государств нарастить свое военное присутствие.
Россия наращивает силу на Донбассе
- О стягивании российских войск к украинским границам в конце марта предупреждал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
- За две недели концентрация войск оккупанта выросла в несколько раз. В Пентагоне уже подсчитали российские войска, которые собрались у границы Украины.
- Там отметили, что это количество точно больше, чем в 2014 году.
- Штаты не верят, что так Москва проводит военные учения.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что именно сейчас можно наблюдать наибольшее сосредоточение российской армии у границы Украины.
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