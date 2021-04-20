Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал ситуацию на Донбассе. Он в очередной раз заявил, что руководство Украины стремится к дестабилизации.

Альянс продолжает вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря. Такое заявление глава Минобороны России сделал на заседании коллегии 20 апреля.

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В характерном тоне Сергей Шойгу сказал, что США и НАТО совершают провокации. Российские же войска южного военного округа и северного флота выполняют приказы президента и его поручения.

Украину же Шойгу обвинил в дестабилизационной деятельности в воздухе и в акватории Черного моря.

Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря,

– сказал Шойгу.

По его оценке, "военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается сложной". Это якобы, по словам Шойгу, связано с попытками иностранных государств нарастить свое военное присутствие.

Россия наращивает силу на Донбассе