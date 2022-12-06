С точки зрения международной аудитории, то в этом заявлении есть момент торга между нынешней Россией и миром. Такое мнение 24 каналу высказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.
Актуально Путин может выпросить "гарантии безопасности" у Запада: что сделает Украина
России нужна пауза в войне
Россияне в переговорную позицию хотят поставить то, что они освободят и демилитаризуют зону вокруг Запорожской АЭС в обмен на то, что туда не зайдут украинские военные,
– рассказал директор программ практической политики Института политического образования.
Более того, оккупанты хотят, чтобы это стало "пакетом перемирия". Российские захватчики стремятся стратегически добиться "перемирия" – им необходимо, чтобы боевые действия остановились. Что важно, россиянам нужен не мир, а лишь перерыв, чтобы подтянуть резервы и подготовить оружие.
Оккупанты готовят переговорные позиции
Украина придерживается всех международных обязательств, которые берет на себя. Поэтому страна-агрессор надеется, что международные партнеры могут выступить гарантами того, что наше государство остановится освобождать оккупированные территории.
То есть, захватчики надеются, что Украина согласится взять паузу, а ВСУ прекратят движение в сторону Мелитополя и Бердянска Запорожской области, а также по Токмакскому и Гуляйпольскому направлению. Таким образом оккупанты сохранят себе Азовско-Крымский коридор.
Такая у них идея, но за это они отступят на определенную линию фронта, в частности, демилитаризуют Запорожскую АЭС. Это перестанет быть проблемой и угрозой миру и исчезнет потребность об этом говорить. Они вбрасывают такие торговые переговорные позиции,
– заметил директор программ практической политики Института политического образования.
Готовят внутреннюю аудиторию к отступлению
А параллельно Россия готовит внутреннего потребителя к сценарию отступления. Так если наши Вооруженные Силы сейчас пойдут на прорыв и им удастся сдвинуть линию фронта, то Запорожская АЭС останется в тылу. То есть, российские захватчики сами будут вынуждены отступать.
Им нужно будет как-то красиво обставить свое отступление,
– отметил Солонтай.
Ведь россияне любят подбирать разные красивые формулировки, чтобы заменить ими слово "бегство". Например, "жест доброй воли", "перегруппировка" и т.д. В этом случае страна-агрессор, вероятно, готовит тезис, мол, "сняли угрозу ядерного терроризма".
Солонтай прокомментировал заявление Шойгу с обвинениями Украины: смотрите видео
Россия назвала условия выхода из ЗАЭС: что известно
- В Генштабе ВСУ отметили, что Россия отводит отдельные подразделения своих войск с временно оккупированной территории в Запорожской области и готовит к эвакуации коллаборантов.
- Российские СМИ со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю, сообщили, что Владимир Путин готов к новому "жесту доброй воли" – выводу оккупационных войск с территории Запорожской АЭС и передаче станции под контроль Украины.
- В обмен на выход оккупантов с ЗАЭС, Путин и его приспешники, вероятно, потребуют гарантий бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины.
- Политический эксперт Валерий Клочок отметил, что главным аргументом в этом вопросе являются действия ВСУ. Поэтому оккупанты покинут станцию из-за наступления украинских войск, собственных проблем с логистикой и обеспечением и нежелания оказаться в ловушке, а не из-за каких-то гарантий.