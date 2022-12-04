Так, российская сторона якобы может покинуть станцию, если получит от Украины гарантии транзита своих энергоресурсов по нашей территории. Однако нефтепровод "Дружба", о котором и идет речь, до сих пор работает, то есть это условие – лишь повод поговорить и повысить себе цену. Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Клочок.

Обратите внимание Орбан и Эрдоган давят на Путина через ЗАЭС, до нового года россияне ее покинут, – эксперт

Транзит нефти – только повод

По его словам, основным и безапелляционным аргументом выхода россиян из ЗАЭС являются ВСУ, а не какие-то гарантии. Ведь следует признать – если бы не успешные действия наших Вооруженных Сил и не военная помощь с Запада, то речи об этом даже не велось бы, равно как и не было бы ухода оккупантов с правого берега Херсонщины и успешного наступления на Харьковщине.

Так что оккупанты выйдут с ЗАЭС из-за того, что у них проблемы с логистикой и обеспечением, а украинские подразделения наступают. Именно по этому поводу и на этом фоне проходят переговоры с МАГАТЭ. Разговоры об условиях и гарантиях – на самом деле только способ отвлечь внимание от своего поражения.

Банально ситуация сводится к тому, что скажут: "Окей, мы пошли на договоренность", но забудут сказать, что это происходит, потому что Россия в военном плане на территории Украины проигрывает. Она не может удерживать сегодня военным способом Запорожскую атомную электростанцию,

– подчеркнул Клочок.

Он добавил, что вся эта ситуация очень похожа на недавнюю историю с зерновым соглашением, когда Россия, попав в геополитический цугцванг, просто не могла не согласиться на продление зернового соглашения, потому что от него это не зависело. Так же от нее ничего не зависит и сегодня, ведь она откровенно проигрывает.

Валерий Клочок объяснил, что означают условия России по выходу из ЗАЭС: смотрите видео

В МАГАТЭ заявили о прогрессе в переговорах по ЗАЭС