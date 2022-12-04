Так, російська сторона нібито може покинути станцію, якщо отримає від України гарантії щодо транзиту своїх енергоресурсів нашою територією. Однак нафтопровід "Дружба", про який і йде мова, досі працює, тобто ця умова – лише привід поговорити та підвищити собі ціну. Про це 24 каналу розказав політолог Валерій Клочок.

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Транзит нафти – лише привід

За його словами, основним і безапеляційним аргументом щодо виходу росіян із ЗАЕС є ЗСУ, а не якісь гарантії. Адже слід визнати – якби не успішні дії наших Збройних Сил та не військова допомога з Заходу, то мови про це навіть не велося б, так само як і не було б відходу окупантів з правого берега Херсонщини та успішного наступу на Харківщині.

Отож окупанти вийдуть з ЗАЕС через те, що вони мають проблеми з логістикою та забезпеченням, а українські підрозділи наступають. Саме з цього приводу і на тлі цього відбуваються переговори з МАГАТЕ. Розмови про умови та гарантії – насправді лише спосіб відвернути увагу від своєї поразки.

Банально ситуація зводиться до того, що скажуть: "Окей, ми пішли на угоду", але забудуть сказати, що це відбувається, бо Росія у військовому плані на території України програє. Вона не може утримувати сьогодні у військовий спосіб Запорізьку атомну електростанцію,

– наголосив Клочок.

Він додав, що уся ця ситуація дуже схожа на нещодавню історію з зерновою угодою, коли Росія, потрапивши у геополітичний цугцванг, просто не могла не погодитися на продовження зернової угоди, бо це від неї це не залежало. Так само від неї нічого не залежить і сьогодні, адже вона відверто програє.

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