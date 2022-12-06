З точки зору міжнародної аудиторії, то в цій заяві є момент торгу між теперішньою Росією та світом. Таку думку 24 каналу висловив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.
Актуально Путін може випросити "гарантії безпеки" в Заходу: що зробить Україна
Росії треба пауза в війні
Росіяни в переговорну позицію хочуть поставити те, що вони звільнять і демілітаризують зону навколо Запорізької АЕС в обмін на те, що туди не зайдуть українські військові,
– розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти.
Ба більше, окупанти хочуть, щоб це стало "пакетом перемир'я". Російські загарбники прагнуть стратегічно домогтися "перемир'я" – їм необхідно, щоб бойові дії зупинилися. Що важливо, росіянам треба не мир, а лише перерва, щоб підтягнути резерви та підготувати зброю.
Окупанти готують переговорні позиції
Україна дотримується усіх міжнародних зобов'язань, які бере на себе. Тож країна-агресорка сподівається, що міжнародні партнери можуть виступити гарантами того, що наша держава зупиниться звільняти окуповані території.
Тобто загарбники сподіваються, що Україна погодиться взяти паузу, а ЗСУ припинять рух у бік Мелітополя та Бердянська Запорізької області, а також по Токмацькому та Гуляйпільському напрямку. У такий спосіб окупанти збережуть собі Азовсько-Кримський коридор.
Така в них ідея, але за це вони відступлять на певну лінію фронту, зокрема демілітаризують Запорізьку АЕС. Це перестане бути проблемою та загрозою для світу й зникне потреба про це говорити. Вони вкидають такі торгові переговорні позиції,
– зауважив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти.
Готують внутрішню аудиторію до відступу
А паралельно Росія готує внутрішнього споживача до сценарію выдступу. Так, якщо наші Збройні Сили зараз підуть у прорив і їм вдасться посунути лінію фронту, то Запорізька АЕС залишиться в тилу. Тобто російські загарбники самі будуть змушені відступати.
Їм треба буде якось гарно обставити свій відступ,
– зазначив Солонтай.
Адже росіяни люблять підбирати різні гарні формулювання, щоб замінити ними слово "втеча". Наприклад, "жест доброї волі", "перегрупування" тощо. У цьому випадку країна-агресорка, ймовірно, готує тезу, мовляв, "зняли загрозу ядерного тероризму".
Солонтай прокоментував заяву Шойгу зі звинуваченнями України: дивіться відео
Росія назвала умови виходу з ЗАЕС: що відомо
- У Генштабі ЗСУ зауважили, що Росія відводить окремі підрозділи своїх військ із тимчасово окупованої ними території у Запорізькій області та готує до евакуації колаборантів.
- Російські ЗМІ з посиланням на джерела наближені до Кремля повідомили, що Владімір Путін готовий до нового "жесту доброї волі" – виведення окупаційних військ з території Запорізької АЕС та передачі станції під контроль України.
- Натомість в обмін на вихід окупантів із ЗАЕС, Путін та його посіпаки, ймовірно, вимагатимуть гарантій безперебійного транзиту нафти та газу територією України.
- Політичний експерт Валерій Клочок зауважив, що головним аргументом у цьому питанні є дії ЗСУ. Тож окупанти покинуть станцію через наступ українських військ, власні проблеми з логістикою та забезпеченням і небажання опинитися у пастці, а не через якісь гарантії.