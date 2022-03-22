Известно, что министр обороны России Сергей Шойгу отстранил от исполнения обязанностей генерал-лейтенанта Ершова Владислава. Он был командующим 6 общевойсковой армии страны.

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"Голова полетела" из-за огромных боевых потерь

По предварительным данным, в одной лишь 6 армии не досчитались 2 тысяч военнослужащих. Из них – около 180 человек – солдаты-срочники.

Известно, что сейчас генерал Ерошов находится под домашним арестом. Против него уже открыли производство.

Отметим, что в России СМИ уже озвучивают о более 10 тысячах погибших во время войны против Украины. В то же время впервые и в последний раз официальные учреждения называли 498 погибших. И было это еще 2 марта.

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