Відомо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу відсторонив від виконання обов'язків генерал-лейтенанта Єршова Владислава. Він був командувачем 6 загальновійськової армії країни.

Читайте також Знищенням Маріуполя керує "улюбленець Путіна", який командував воєнною операцією в Сирії

"Голова полетіла" через величезні бойові втрати

За попередніми даними, в одній лише 6 армії не дорахувалися 2 тисяч військовослужбовців. З них – близько 180 людей – солдати-строковики.

Відомо, що наразі генерал Єрошов перебуває під домашнім арештом. Проти нього уже відкрили провадження.

Зазначимо, що на Росії ЗМІ уже озвучують про понад 10 тисяч загиблих під час війни проти України. Натомість вперше й востаннє офіційні установи називали 498 загиблих. І було це ще 2 березня.

До теми – Російських офіцерів перестали випускати на пенсію – дивіться відео: