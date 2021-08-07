Бегемот в пачке и пуантах: Шойгу показал ограниченность, отвечая Зеленскому

Сергей Шойгу рассказал "одесский анекдот", парируя Зеленскому… №1 в списке "Единой России", метящий на кресло президент РФ уже не первый год, но никак не способный удовлетворить свое эго, министр обороны России Сергей Шойгу, ответил президенту Украины на его спич об оккупированном Крыме анекдотом.

Причем одесским. Тут следует отметить два момента. Первый, это, конечно же, сама ирония.

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Человек, который уже не первый год мечтает о президентском троне и теряющий в своих мечтах, как терпение, нервы, так и драгоценные годы, здоровье, и вряд ли без кровавого переворота сможет осуществить свою мечту, парирует не философским размышлением о превратностях бытия, а анекдотом человеку, который стал президентом в результате демократических выборов.

Второй момент – это уже сам анекдот

Дело в том, что есть два типа "одесских" анекдотов, те которые придумывают сами же одесситы, со знанием всей глубины специфической культуры города и те которые придумывают "не одесситы", например в каком-нибудь Ханты-Мансийске. Но, события развиваются в Одессе, поэтому его называют одесским.

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Так вот, в этом и разница

Одесский анекдот – это не только нагромождение безе, чтобы просто тупо поржать, он как слоеный пирог. И пробуя каждый его слой, понимаешь глубину шутки и даже не только шутки, все глубже и глубже погружаясь в суть.

Но, если честно, простому тувинскому оленеводу, в голове которого лишь война и гербовый стульчак, распробовать даже безе, ума не хватит. А потому, когда Сергей Шойгу со "знанием дела" рассказывает "одесский анекдот", со своим примитивным умозаключением… Ну, это наблюдать за бегемотом в пачке и пуантах, исполняющим танец маленьких лебедей.

И, что самое смешное, подчиненные МО РФ СМИ и информационные площадки всех уровней, истерично восхищаются остроумию Кужугетовича, не понимая, что занимаются не столько пиаром №1 ЕР, сколько подчеркивает его ограниченность.