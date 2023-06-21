Там отметили, что Крым является частью Украины, а значит, США будут поддерживать усилия Вооруженных сил Украины по освобождению наших земель. Об этом во вторник, 20 июня, на брифинге сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

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США будут поддерживать Украину

Она подчеркнула, что США будут оказывать поддержку нашему государству в отвоевывании нашей суверенной территории. Более того, Штаты обязались делать это столько, сколько потребуется Украине в борьбе против России.

А поскольку временно оккупированный остров является частью Украины, то Вооруженные силы могут применять все необходимые средства для возвращения его под контроль Украины.

Как мы сказали с этой трибуны, мы считаем, что Крым является частью Украины. Украинцы делают все возможное с техникой, возможностями, которые они могут иметь в поле боя, чтобы продолжать оттеснять россиян, и мы поддерживаем их усилия вернуть свою суверенную территорию,

– заявила Сабрина Сингх.

Что там снова не понравилось Шойгу

Отметим, что за несколько часов до этого брифинга министр обороны России Шойгу на военной коллегии в очередной раз начал угрожать ударами по "центрам принятия решений", как будто страна-террористка не обстреливает наше государство ежедневно. Он заявил, что такие удары будут наносить в том случае, если Украина будет наносить удары по оккупированному Крыму, в том числе ракетами HIMARS и Storm Shadow.

Более того, он заявил, что украинский полуостров сегодня якобы находится вне зоны так называемой "спецоперации". Следовательно, возможные удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow российское военное руководство расценит, как втягивание США и Великобритании в "конфликт".

При этом Шойгу полностью проигнорировал то, что в Крыму на объектах оккупантов постоянно "расцветает хлопок".

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