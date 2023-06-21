Там зазначили, що Крим є частиною України, а відтак США підтримуватимуть зусилля Збройних сил України зі звільнення наших земель. Про це у вівторок, 20 червня, на брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

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США підтримуватимуть Україну

Вона підкреслила, що США надаватимуть підтримку нашій державі у відвойовуванні нашої суверенної території. Ба більше, Штати зобов’язалися робити це стільки, скільки буде потрібно Україні в боротьбі проти Росії.

А оскільки тимчасово окупований півострів є частиною України, то Збройні сили можуть застосовувати усі необхідні засоби для повернення його під контроль України.

Як ми сказали з цієї трибуни, ми вважаємо, що Крим є частиною України. Українці роблять усе можливе з технікою, можливостями, які вони можуть мати на полі бою, щоб продовжувати відтісняти росіян, і ми підтримуємо їхні зусилля повернути свою суверенну територію,

– заявила Сабріна Сінгх.

Що там знову не сподобалося Шойгу

Зазначимо, що за декілька годин до цього брифінгу міністр оборони Росії Шойгу на військовій колегії вкотре почав погрожувати ударами по "центрах прийняття рішень" так, ніби країна-терористка не обстрілює нашу державу щоденно. Він заявив, що такі удари завдаватимуть у тому разі, якщо Україна завдаватиме ударів по окупованому Криму, зокрема, ракетами HIMARS та Storm Shadow.

Ба більше, він заявив, що український півострів сьогодні нібито знаходиться поза зоною так званої "спецоперації". А відтак, можливі удари по Криму ракетами HIMARS та Storm Shadow російське військове керівництво розцінить, як втягування США та Великої Британії у "конфлікт".

Цікаво, що при цьому Шойгу повністю проігнорував те, що у Криму на об'єктах окупантів постійно "розквітає бавовна".

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