Владимир Путин не хочет увольнять Шойгу в основном по одной личной причине. И она никак не связана с успешным исполнением обязанностей министра. Об этом и других проблемах в армии России 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров.
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Кто хочет отставки Шойгу
На днях в издании Bloomberd заявили, что российские спецслужбы советуют Владимиру Путину уволить министра обороны Сергея Шойгу, ввести военное положение и начать всеобщую мобилизацию.
В русских армиях сформировалась группа так называемых "боевых генералов". Они добиваются отставки Шойгу, хоть он милитарист и такой же преступник, как эти и генералы,
– отметил Юрий Федоров.
Среди известных "боевых генералов":
- командующий Воздушнодесантными войсками Михаил Теплинский;
- экс-командующий 58-й армией Иван Попов;
- ранее к ним причисляли и генерала Сергея Суровикина.
Похожее поведение и образ мышления к "боевым генералам" было также у Евгения Пригожина. Напомним, что одним из его условий во время мятежа в июне была именно отставка Шойгу и Валерия Герасимова.
Почему Путин не уволит Шойгу
Причиной баталий становится банальная борьба за власть. Эти так называемые "боевые генералы" просто хотят добраться до руководства. А в этом их, скорее всего, поддерживают люди в высших политических кругах России.
"Путин держит действующего министра обороны, потому что убежден в его лояльности. Если Путин откажется от Шойгу, его судьба может быть невеселой. Его будут обвинять в том, что нет победы. В армии понимают, что победы уже достичь невозможно, все думают, как избежать поражения", – заметил Федоров.
Так что другим главным вопросом в России является поиск виновных в провале так называемой "СВО". Всем страшно открыто сказать, что это Путин. Однако то, что российский диктатор так часто вмешивается в военные дела из-за собственных политических амбиций, вызывает много недовольства. "Головы могут полететь" в конце концов и в Шойгу, и в Герасимова.
Юрий Федоров о возможной отставке Шойгу: смотрите видео
Общая мобилизация в России
Дело также в том, что Путин под влиянием некоторых советников, в частности, Шойгу, по мнению этой группы, недостаточно эффективно ведет войну против Украины. Но на самом деле Путин и Шойгу делают все, что могут. Они просто не способны сделать что-либо большее.
Главный аргумент – это проведение мобилизации. И это не проблема набрать больше людей, вопрос о том, что с ними делать дальше. Их нужно научить, но кто будет учить миллион человек? Но мобилизация будет, судя по всему, об этом уже открыто пишут,
– заметил военный эксперт.
В то же время в администрации Путина утверждают, что прибегать к этому шагу пока не нужно. Но не потому, что сил и ресурсов в России сейчас недостаточно, чтобы все-таки провести мобилизацию. А потому, что это может вызвать негативную реакцию общества, которая точно отразится на предстоящих выборах в марте 2024 года.
Путин встретился с Герасимовым: что известно
- В ночь на 19 августа российский диктатор якобы поехал в Ростов-на-Дону, где должен был наведаться в штаб так называемой "СВО". Там Путин также встретился с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым.
- Аналитики из Института изучения войны проанализировали визит Путина. В частности, они выделили два интересных момента: это первая поездка Путина в Ростов после мятежа Пригожина. Кроме того, встречу с Герасимовым можно рассматривать как публичный жест его поддержки со стороны диктатора.
- К слову, эта поездка Путина также вызвала немало вопросов. Главным из них была вероятность приезда двойника, ведь, как известно, без карантина или десятиметровых столов диктатор не будет встречаться с кем-либо.