На форуме представили так называемого "работа – интеллектуального помощника военного образования". Но министр обороны России Сергей Шойгу своим поведением и сам показал, что "невероятные" российские изобретения не стоят никакого внимания. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, объяснив, что эта ситуация действительно показывает общее положение Шойгу.

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Шойгу потерял авторитет и власть

Во время того, как робот "Алеша" начал рассказывать, что он будет показывать гостям, Шойгу решил предложить гениальную вещь – пойти пройтись. Однако робот запрограммирован только на озвучивание текста, а не на взаимодействие с людьми.

Так что, поняв, что реакции не будет, Шойгу просто ушел оттуда сам.

Шойгу смотрел на этого робота "Алешу" как баран на новые ворота. На самом деле этот человек не пригоден ни для каких функций. Он не имеет отношения к ВС России. И это большой ресурс для ВСУ – что в России такой министр,

– заметил Яковенко.

В Украине очень четко распределены обязанности, например, министр обороны Алексей Резников не руководит Вооруженными Силами – это работа генерала Валерия Залужного. В России все-таки иначе. Владимир Путин вмешивается в оперативное управление, Шойгу постоянно наведывается в армию, смотрит, что и как прикручено. Но и этим не справляется.

"Вот даже пытается управлять роботом, но он обычно не слушается. Собственно, как и генералы его не слушают. Напомню, среди около полутора десятков пропавших генералов после мятежа Пригожина и заместитель Шойгу Евкуров", – отметил Яковенко.

Его, как и 13 других генералов, уже почти два месяца не могут найти. Это очень четко указывает на то, что хотя Путин контролирует Шойгу, но Шойгу не контролирует армию. То есть и сам Путин ее не контролирует.

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