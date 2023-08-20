На форумі представили так званого "робота – інтелектуального помічника військової освіти". Але міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу своєю поведінкою й сам показав, що "неймовірні" російські винаходи не варті жодної уваги. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, пояснивши, що ця ситуація насправді показує загальне становище Шойгу.

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Шойгу втратив авторитет і владу

Під час того, як робот "Альоша" почав розповідати, що ж він показуватиме гостям, Шойгу вирішив запропонувати геніальну річ – піти пройтись. Однак робот лише запрограмований на озвучення тексту, а не на взаємодію з людьми.

Тож, зрозумівши, що реакції не буде, Шойгу просто пішов звідти сам.

Шойгу дивився на цього робота "Альошу" як баран на нові ворота. Насправді ця людина не придатна ні для яких функцій. Він не має стосунку до ЗС Росії не має. І це великий ресурс для ЗСУ – що в Росії такий міністр,

– зауважив Яковенко.

В Україні дуже чітко розподілені обов'язки, наприклад міністр оборони Олексій Резніков не керує Збройними Силами – це робота генерала Валерія Залужного. В Росії все ж інакше. Владімір Путін втручається в оперативне керування, Шойгу постійно навідується до армії, дивиться, що і як прикручено. Але й цим не дає ради.

"От навіть намагається керувати роботом, але він звичайно не слухається. Власне, як і генерали його не слухають. Нагадаю, серед близько півтора десятка зниклих генералів після заколоту Пригожина і заступник Шойгу Євкуров", – зазначив Яковенко.

Його, як і 13 інших генералів, вже майже два місяці не можуть знайти. Це дуже чітко вказує на те, що хоч Путін контролює Шойгу, але Шойгу не контролює армією. Тобто і сам Путін її не контролює.

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