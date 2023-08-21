Владімір Путін не хоче звільняти Шойгу здебільшого з однієї особистої причини. І вона ніяк не пов'язана з успішним виконанням обов'язків міністра. Про це та інші проблеми в армії Росії 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров.

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Хто хоче відставки Шойгу

Днями у виданні Bloomberd заявили, що російські спецслужби радять Владіміру Путіну звільнити міністра оборони Сєргєя Шойгу, запровадити воєнний стан та почати загальну мобілізацію.

В російські армії сформувалась група так званих "бойових генералів". Вони добиваються відставки Шойгу, хоч він мілітарист та такий же злочинець, як ці і генерали,

– зазначив Юрій Федоров.

Серед відомих "бойових генералів":

командувач Повітрянодесантних військ Міхаїл Теплинський;

екскомандувач 58-ї армії Іван Попов;

раніше до них зараховували і генерала Сєргєя Суровікіна.

Схожа поведінка та спосіб мислення до "бойових генералів" була також у Євгєнія Пригожина. Нагадаємо, що однією з його умов під час заколоту в червні була саме відставка Шойгу та Валєрія Герасимова.

Чому Путін не звільнить Шойгу

Причиною баталій стає банальна боротьба за владу. Ці так звані "бойові генерали" просто хочуть добратись до керівництва. А в цьому їх, найімовірніше, підтримують люди у вищих політичних колах Росії.

"Путін тримає чинного міністра оборони, бо переконаний в його лояльності. Якщо Путін відмовиться від Шойгу, його доля може бути невеселою. Його звинувачуватимуть в тому, що немає перемоги. В армії розуміють, що перемоги вже досягнути неможливо, всі думають, як уникнути поразки", – зауважив Федоров.

Тож іншим чільним питанням в Росії є пошук винних у провалі так званої "СВО". Усім досі страшно відкрито сказати, що це Путін. Однак те, що російський диктатор так часто втручається у військові справи через власні політичні амбіції викликає багато незадоволення. "Голови можуть полетіти" зрештою і в Шойгу, і в Герасимова.

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Загальна мобілізація в Росії

Річ також у тім, що Путін під впливом деяких радників, зокрема Шойгу, на думку цієї групи, не достатньо ефективно веде війну проти України. Але насправді Путін і Шойгу роблять усе, що можуть. Вони просто не здатні зробити щось більше.

Головний аргумент – це проведення мобілізації. І це не проблема набрати більше людей, питання у тому, що з ними робити далі. Їх потрібно навчити, але хто навчатиме мільйон осіб? Але мобілізація буде, судячи з усього, про це вже доволі відкрито пишуть,

– зауважив військовий експерт.

Водночас в адміністрації Путіна стверджують, що вдаватись до цього кроку поки не треба. Але не тому, що сил та ресурсів у Росії зараз недостатньо, аби все ж провести мобілізацію. А тому, що це може викликати негативну реакцію суспільства, яка точно відобразиться на майбутніх виборах в березні 2024.

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