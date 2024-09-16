Сотрудничество России и Северной Кореи очень масштабировалось с началом полномасштабного вторжения и масштаб будет расти в дальнейшем. Подробнее о намерениях Кремля в КНДР это 24 Каналу рассказал политолог Алексей Буряченко.

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Для чего Шойгу поехал в КНДР

Уже не впервые секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу полетел в КНДР. Поговаривают, что его визит имеет целью запросить больше оружия у южнокорейского лидера Ким Чен Ына.

Другого повода лететь в Северную Корею просто нет. Вместе с тем вопрос не только в том, что Путину нужны артиллерийские снаряды и другое советское оружие, он гораздо шире. Поставив министром обороны экономиста, Путин хотел перевести экономику на военные рельсы. Но все оказалось не так просто,

– отметил Алексей Буряченко.

Уже некоторое время в России есть проблемы с объемами военно-промышленного комплекса. Поэтому перед Кремлем встал вопрос: за чей счет увеличить объемы производства или хотя бы покрывать текущие потребности. Здесь в игру и вступает КНДР.

"Северную Корею они хотят использовать как производственную площадку, потому что масштабировать такие производства в России для экономики России сейчас очень дорого. Они не могут платить контрактникам, у них есть "гробовые" задолженности. Видим, что Курская операция настолько напрягла российскую экономику, что более месяца никакой реакции от Путина даже не было, – объяснил политолог.

Казалось, что сразу после наступления ВСУ Россия бросит значительные силы для защиты своей территории. Но, как оказалось, ни резервов, ни техники, ни уровня экономики для этого просто не было.

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"Поэтому им нужно перенести часть производственных мощностей, создать кооперацию с Северной Кореей. Там все значительно дешевле, туда можно загнать сырье и разместить локализованное производство. Северную Корею это абсолютно устраивает", – отметил Буряченко.

Политолог пояснил, что при таких условиях часть производства навсегда останется на территории КНДР. Кроме того, Ким Чен Ын получает все, что хочет от России: начиная военными технологиями и завершая продуктами.