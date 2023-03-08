Так в комментарии 24 Каналу заявил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, как только Президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта, Владимир Путин уехал на стрельбище.
Смотрите также Вынужден будет признать двойников: может ли Путин отважиться приехать на фронт
"Путин там сразу что-то на стрельбище приехал, с ребятами побратался, пообнимался. То есть сразу показывает, что "я тоже в теме и все понимаю", – сказал Ступак.
Кто заставил Сергея Шойгу посетить временно оккупированные территории Украины: смотрите видео
Шойгу заставили посетить Украину
По мнению бывшего сотрудника СБУ, визиты в Бахмут командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского тоже повлияли на россиян. Он предполагает, что Шойгу не самостоятельно принял решение ехать на временно оккупированные территории Украины.
Ему позвонили из Кремля и сказали: "Товарищ генерал, давайте, вы нас тоже вывезите на фронт. Показывайте, что вы присутствуете. Отправлять своих заместителей или Герасимова – это мало. Надо, чтобы вы ехали". И вот он уехал,
– подытожил Иван Ступак.
Визит Сергея Шойгу на временно оккупированные территории: последние новости
- В российском минобороны отчитались, что Шойгу посетил временно оккупированный Мариуполь. Как выяснилось, министр обороны России посетил оккупированный город 3 марта, но российские СМИ сообщили о визите только 6 марта.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил, что Сергей Шойгу посещал Мариуполь 3 марта. В небе зафиксировали вертолет министра обороны страны-агрессора.
- По словам журналиста-международника Алексея Бурлакова, российские "военкоры" уже начали искать определенный подвох в визите министра обороны России на временно оккупированные территории Донецкой области. Среди версий, что Шойгу не доверяет начальнику генштаба и командующему россиянами Валерию Герасимову и некоторым генералам на этом направлении. Мол, некоторые из них могут поддерживать предводителя ЧВК "Вагнер" Пригожина.
- Британская разведка предполагает, что поездка Сергея Шойгу на временно оккупированные территории Украины была ответом Евгению Пригожину.