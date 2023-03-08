Так у коментарі 24 Каналу заявив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, щойно Президент України Володимир Зеленський відвідав лінію фронту, Владімір Путін поїхав на стрільбище.
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"Путін там одразу щось на стрільбище приїхав, з хлопцями побратався, пообнімався. Тобто одразу показує, що "я теж в темі й все розумію", – сказав Ступак.
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Шойгу змусили відвідати Україну
На думку колишнього співробітника СБУ, візити в Бахмут командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського теж вплинули на росіян. Він припускає, що Шойгу не самостійно ухвалив рішення їхати на тимчасово окуповані території України.
Йому подзвонили з Кремля й сказали: "Товаришу генерале, давайте, ви нас теж вивезіть на фронт. Показуйте, що ви присутні. Відправляти своїх заступників або Герасимова – це мало. Треба, щоби ви їхали". І ось він поїхав,
– підсумував Іван Ступак.
Візит Сєргєя Шойгу на тимчасово окуповані території: останні новини
- В російському міноборони відзвітували, що Шойгу відвідав тимчасово окупований Маріуполь. Як з’ясувалося, міністр оборони Росії відвідав окуповане місто 3 березня, але російські ЗМІ повідомили про візит лише 6 березня.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив, що Сєргєй Шойгу відвідував Маріуполь 3 березня. У небі зафіксували гвинтокрил міністра оборони країни-агресорки.
- За словами журналіста-міжнародника Олексія Бурлакова, російські "воєнкори" вже почали шукати певний підступ у візиті міністра оборони Росії на тимчасово окуповані території Донецької області. Серед версій те, що Шойгу не довіряє начальнику генштабу та командувачу росіян Валєрію Герасимову та деяким генералам на цьому напрямку. Мовляв, дехто з них може підтримувати ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина.
- Британська розвідка припускає, що поїздка Сєргєя Шойгу на тимчасово окуповані території України була відповіддю Євгєнію Пригожину.