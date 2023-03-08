Так у коментарі 24 Каналу заявив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, щойно Президент України Володимир Зеленський відвідав лінію фронту, Владімір Путін поїхав на стрільбище.

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"Путін там одразу щось на стрільбище приїхав, з хлопцями побратався, пообнімався. Тобто одразу показує, що "я теж в темі й все розумію", – сказав Ступак.

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На думку колишнього співробітника СБУ, візити в Бахмут командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського теж вплинули на росіян. Він припускає, що Шойгу не самостійно ухвалив рішення їхати на тимчасово окуповані території України.

Йому подзвонили з Кремля й сказали: "Товаришу генерале, давайте, ви нас теж вивезіть на фронт. Показуйте, що ви присутні. Відправляти своїх заступників або Герасимова – це мало. Треба, щоби ви їхали". І ось він поїхав,

– підсумував Іван Ступак.

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