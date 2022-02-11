Шойгу заверил Великобританию, что не собирается нападать на Украину
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес уверяет, что услышал от российской стороны, мол, та не собирается нападать на Украину. Однако Лондон все равно предупредил Москву о последствиях.
Об этом британскому чиновнику сказал министр обороны России Сергей Шойгу. К слову, Уоллес сейчас находится с визитом в Москве, после встречи с российским коллегой он провел брифинг.
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Шойгу и Герасимов (начальник Генштаба вооруженных сил России) – профессионалы, и если они говорят, что Россия не будет вторгаться в Украину, я воспринимаю это серьезно,
– сказал лондонский Уоллес
Однако он добавил, что нападение России на Украину будет иметь трагические последствия для "украинцев, россиян и европейской безопасности".
Минские соглашения и "гарантии безопасности"
Британский министр не мог обойти тему "гарантий безопасности", которые выдвигал Кремль. Уоллес подчеркнул Шойгу, что каждая страна самостоятельно выбирает свои оборонительные альянсы.
Кроме этого, и Шойгу, и Уоллес согласились, что стороны должны выполнять минские договоренности.
Британский политик говорит о "конструктивном диалоге"
Представитель Лондона подчеркнул, что Великобритания не собирается в отношениях с Россией придерживаться принципа "разделяй и властвуй". Уоллес назвал диалог с Шойгу конструктивной и откровенной дискуссией.
Угроза нападения России: последние новости
- Украинская и американская разведка регулярно сообщают, что Россия продолжает стягивать свое вооружение к нашей территории.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что из-за этого существует реальный риск нового военного конфликта в Европе.
- В Великобритании тоже не видят, что российская угроза в отношении Украины снижается.
- На фоне угроз ряд стран призвал своих граждан покинуть Украину. В частности, США, Южная Корея, Япония, Нидерланды.