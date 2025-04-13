Главный сержант 93-й ОМБр Виталий Пясецкий в эфире 24 Канала рассказал, что его подразделение воюет на направлении Константиновка – Бахмут. Часть бригады также выполняет задачи на других сложных участках.

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За последний месяц у россиян были небольшие продвижения в зоне ответственности бригады – заняли несколько зданий и узкую посадку.

Как россияне используют свой личный состав

В то же время, потери оккупантов только за месяц – более 400 погибших и до тысячи раненых.

Враг уничтожается практически ежедневно. Но потери бывают разными – от нескольких человек пехоты до десятков и более за день. Это зависит от того, насколько интенсивно враг пытается проводить ротационные или штурмовые действия,

– сказал Виталий Пясецкий.

Он уточнил, что 12 апреля россияне совершили штурм с привлечением двух единиц бронетехники.

Что происходит на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Совместными усилиями ВСУ эта техника была остановлена. Десант – около десятка человек – более чем наполовину уничтожен, остальные получили ранения.

Но враг не жалеет сил – такое количество потерь для нас выглядело бы шокирующим. Для Сил обороны Украины такие потери были бы недопустимыми, если бы мы так использовали свой личный состав,

– добавил Пясецкий.

Он подытожил, что потери врага зависят от целей, которые он перед собой ставит, и от того, насколько активно осуществляет передислокацию личного состава.