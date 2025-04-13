Головний сержант 93-ї ОМБр Віталій П'ясецький в ефірі 24 Каналу розповів, що його підрозділ воює на напрямку Костянтинівка – Бахмут. Частина бригади також виконує завдання на інших складних ділянках.

Дивіться також Кожен офіцер знає, що це неправда, – Сирський про статтю NYT про провал контрнаступу

За останній місяць у росіян були невеликі просування в зоні відповідальності бригади – зайняли кілька будівель і вузьку посадку.

Як росіяни використовують свій особовий склад

Водночас, втрати окупантів лише за місяць – понад 400 загиблих і до тисячі поранених.

Ворог знищується практично щодня. Але втрати бувають різними – від кількох осіб піхоти до десятків і більше за день. Це залежить від того, наскільки інтенсивно ворог намагається проводити ротаційні чи штурмові дії,

– сказав Віталій П'ясецький.

Він уточнив, що 12 квітня росіяни здійснили штурм із залученням двох одиниць бронетехніки.

Що відбувається на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Спільними зусиллями ЗСУ ця техніка була зупинена. Десант – близько десятка осіб – більш як наполовину знищено, решта зазнали поранень.

Але ворог не шкодує сил – така кількість втрат для нас виглядала б шокуючою. Для Сил оборони України такі втрати були б неприпустимими, якби ми так використовували свій особовий склад,

–додав П'ясецький.

Він підсумував, що втрати ворога залежать від цілей, які він перед собою ставить, і від того, наскільки активно здійснює передислокацію особового складу.