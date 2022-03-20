Шокирующая картина: очевидцы показали застрявшую в кухне ракету на Харьковщине

20 марта 2022 , 18:36
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Источник:

телеграмм "ТРУХА Харьков + Украина"

Российская пропаганда утверждает, что армия России якобы уничтожает только военные объекты в Украине. Но совсем другое говорят кадры, которые фиксируют очевидцы.

Ракета оккупантов прилетела на кухню

Очевидцы показали видео, как в дом в городе Дергачи Харьковской области залетела российская ракета. Сложно представить, какую угрозу российские оккупанты заметили в гражданском доме.

Достойно внимания Ночью из-за обстрела оккупантов в Харькове погибли 5 человек, среди них – 9-летний мальчик

Ракета оккупантов прилетела на кухню и чудом не разорвалась.

Смотрите видео ракеты в доме Харькова (Внимание, на видео нецензурная лексика)

  • Российская орда непрерывно обстреливает Харьков. В ночь с 19 на 20 марта оккупанты обстреляли жилой дом в Харькове.
  • В результате погибли 5 человек, среди них – 9-летний мальчик.
  • Также российские военные наносили удары по Изюмскому району. К сожалению, пять человек погибли.

Достойно внимания – Защитники Харькова напомнили, что будут стоять до конца: смотрите видео

 

Автор: Михайло Гема