Шокирующая картина: очевидцы показали застрявшую в кухне ракету на Харьковщине
20 марта 2022 , 18:36Читати новину українською
Источник:телеграмм "ТРУХА Харьков + Украина"
Российская пропаганда утверждает, что армия России якобы уничтожает только военные объекты в Украине. Но совсем другое говорят кадры, которые фиксируют очевидцы.
Ракета оккупантов прилетела на кухню
Очевидцы показали видео, как в дом в городе Дергачи Харьковской области залетела российская ракета. Сложно представить, какую угрозу российские оккупанты заметили в гражданском доме.
Достойно внимания Ночью из-за обстрела оккупантов в Харькове погибли 5 человек, среди них – 9-летний мальчик
Ракета оккупантов прилетела на кухню и чудом не разорвалась.
Смотрите видео ракеты в доме Харькова (Внимание, на видео нецензурная лексика)
- Российская орда непрерывно обстреливает Харьков. В ночь с 19 на 20 марта оккупанты обстреляли жилой дом в Харькове.
- В результате погибли 5 человек, среди них – 9-летний мальчик.
- Также российские военные наносили удары по Изюмскому району. К сожалению, пять человек погибли.
Достойно внимания – Защитники Харькова напомнили, что будут стоять до конца: смотрите видео