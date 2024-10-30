Имеют ли какой смысл разговоры с диктатором и о чем с ним вообще можно говорить, сказал 24 Каналу российский оппозиционер Геннадий Гудков.

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Или так, или лучше никак

Российский оппозиционер считает, что с Путиным можно говорить только об одном – жестко предупредить его и пригрозить. Однако если Олаф Шольц сейчас позвонит главе Кремля и будет вежливо разговаривать, то это будет поражение.

Я хотел бы задать Шольцу один вопрос – посредничество в каком процессе он хотел бы получить от Путина, какой процесс он хочет запустить. Ведь предмета для мирных переговоров нет, Путин уже неоднократно дал это понять,

– сказал Гудков.

По его словам, если бы канцлер Германии позвонил и сказал, мол, слушай меня в последний раз, я долго сдерживался, терпел твою наглость, убийства детей, гражданских, но мое терпение лопнуло. Если ты не выведешь войска из Украины, то Германия вместе с НАТО даст Украине оружие с максимальной дальностью.

Это единственный разговор, который может состояться. Если никто с ним не может так говорить, то лучше не звонить и не показывать слабость,

– подчеркнул российский оппозиционер.

К слову, новый генсек Социал-демократической партии Германии сказал, что готов наладить отношения с "другом Путина" – бывшим канцлером Герхардом Шредером, который попал в скандал из-за связей с кремлевским диктатором после полномасштабного вторжения.