Об этом рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передают журналисты Reuters.

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Что сказала Бербок о нежелании Путина говорить с Шольцом

Анналена Бербок отметила, что Украина "готова к справедливому миру". В то же время глава немецкого МИД раскритиковала президента России Владимира Путина за отказ от инициатив по мирным переговорам относительно войны против Украины.

Он (Путин – 24 Канал) отказывается принять мир и ежедневно посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушения. В эти дни он даже не готов даже говорить с канцлером Германии по телефону,

– сказала она.

К слову, немецкое издание Die Zeit писало, что канцлер Олаф Шольц планирует напрямую связаться с президентом России Владимиром Путиным по телефону перед саммитом G20, который запланирован на ноябрь в Бразилии. Примечательно, что глава немецкого правительства не разговаривал с российским диктатором с 2022 года.

В то же время пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия не просила о телефонном разговоре Шольца с Путиным. Более того, прихвостень российского главы заявил, что пока нет общих тем для обсуждения, поскольку "отношения между странами сведены к нулю".