Шольц убежден, что все 27 стран ЕС сейчас одобрят выделение 50 миллиардов помощи Украине

Европейские лидеры надеются принять решение о выделении 50 миллиардов евро для Украины и пересмотра долгосрочного бюджета ЕС единогласно.

Об этом заявили канцлер Германии Олаф Шольц накануне заседания Евросовета, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Шольц отметил, что ЕС интенсивно работал в течение нескольких недель, чтобы согласовать финансовую поддержку Украине. Он говорит, что продолжит "упорно работать", чтобы решение было принято единогласно.

Я твердо убежден, что это действительно станет возможным, если Европа будет рассматривать себя как сообщество, в котором каждый защищает друг друга, а также помогает друг другу принимать решения,

– сказал Олаф Шольц.

Немецкий лидер заявил, что среди государств-членов ЕС есть воля, чтобы согласовать выделение 50 миллиардов евро единодушно. Он говорит, что тогда необязательно создавать "конструкцию", чтобы Киев получил средства, намекая на передачу денег за пределами бюджета ЕС.

"Я убежден, что сегодня речь идет о принятии решения 27 государствами-членами ЕС", – сказал Олаф Шольц.

Угорщина теж підтримає рішення

Таку ж думку висловив і прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо. Він заявив, що у грудні 26 країн-членів ЄС виступили за продовження фінансової підтримки Україні й ця "угода" досі чинна. Де Кроо впевнений, що до підтримки долучиться України зрештою долучиться угорський прем'єр Віктор Орбан.

"Я впевнений у наших можливостях прийти до компромісу з 27 країнами. Ми маємо продемонструвати європейську єдність, продовжити підтримку України та забезпечити фінансування, на яке заслуговує народ України", – сказав бельгійський лідер.

Увеличение военной помощи

Немецкий лидер отметил, что кроме финансовой поддержки Киев нуждается в увеличении военной помощи. Шольц предположил, что лидеры вряд ли согласуют это сегодня, но призывает срочно начать обсуждение.

"Глядя на оказанную помощь от Евросоюза, мы понимаем, что этого недостаточно. Я рад, что мы имеем возможность поговорить об этом сейчас и увидеть, какой вклад мы можем сделать", – сказал Олаф Шольц.

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