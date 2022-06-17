Шольц ответил, когда с России могут снять санкции из-за войны в Украине

Пока Владимир Зеленский призывает весь мир усилить санкции против России, чиновники других государств размышляют над их снятием. К примеру, Олаф Шольц.

Канцлер Германии в интервью рассказал, при каких условиях из России можно будет снять санкции. Он подчеркнул, что это можно будет сделать только при достижении справедливого соглашения с нашим государством.

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Украина сама будет решать, снимать ли санкции

Санкции, которые были ведены, останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое соглашение с Украиной,

– подчеркнул Шольц.

Он отметил, что именно официальный Киев будет решать, какие условия сочтет справедливыми для себя. Однако ни один политик в Европе не будет на это влиять и не пытается навязать нашему государству собственное видение ситуации.

В то же время канцлер Германии подчеркнул, что в его стране не простят незаконную аннексию полуострова Крым. Все потому, что Россия своими действиями грубо и откровенно нарушила международное право.

Шольц отрицает колебания в предоставлении оружия

Интересно, что Олаф Шольц в интервью решил оспорить тезис о том, что он колебался с предоставлением Украине тяжелого вооружения. Напомним, что именно за это его жестко критиковали, а потуги Германии вообще сравнивали с улиткой.

Нет смысла что-то делать только потому, что кто-то кричит, или не делать что-то, потому что кто-то кричит,

– добавил он.

Шольц накануне посетил Украину

Напомним, что 16 июня Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги прибыли в Украину . Об этом утром в тот день сообщило издание Rai News. Также в сети появились фото, на которых можно увидеть, что чиновники ехали в наше государство в поезде Укрзализныци.

Это был их первый визит в наше государство после 24 февраля. Дня, когда Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины.

Вскоре политиков увидели на вокзале в Киеве . Появилась информация, что они должны встретиться в этот день с Владимиром Зеленским. Но сначала у них была запланирована другая поездка.

Собственно, к тройке лидеров присоединился президент Румынии Клаус Иоганнис, тоже приехавший в Киев. Все они отправились к освобождённому в конце марта от российским захватчикам Ирпеню . Это они сделали для того, чтобы своими глазами увидеть последствия "русского мира".

Позже чиновники прибыли в Мариинский дворец, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Вместе они провели пресс-конференцию, обсудив вопросы, касающиеся войны, развязанной Россией в Украине.

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