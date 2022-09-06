Шольц отказался давать танки Украине, о которых просил Шмигаль, – СМИ

Украина ждала от канцлера Германии Олафа Шольца отмашки на прямую поставку танков Leopard 2 для Вооруженных Сил Украины. У Leopard 2A4 отличная огневая мощь в мировом рейтинге танков.

Шольц отказал премьер-министру Украины Денису Шмыгалю в поставке дополнительного тяжелого вооружения. Об этом стало известно из украинских правительственных кругов.

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Украина не получит танки от Германии

В правительстве Шольца отметили, что не перестают поддерживать Украину как в военном, так и в политическом, финансовом и гуманитарном планах. Но Шольц не пообещал поставку танков Leopard 2A4. Он был "всеобщим и неконкретным" в разговоре со Шмыгалем. Канцлер не изъявил "ни одного желания изменить свою негативную позицию по поводу поставок вооружения".

Отмечается, что Шольцу было предложено, чтобы Leopard 2 поставлялись непосредственно немецкой промышленностью.

Welt указывает, что основанием для этого было предложение от группы оружия Krauss-Maffei Wegmann (KMW) от 8 апреля относительно прямой поставки в Украину, когда компания уже договорилась о поставках в Украину 100 танков Leopard 2A7, включая запчасти и учебные блоки для солдат, общую сумму 1,55 миллиарда евро, а потому первые танки могли быть доставлены через 36 месяцев после заключения договора.

Характеристика танка

Leopard 2 может бороться с целью на расстоянии до 5 километров, поражать цели на ходу и на месте, а также преодолевать воду глубиной до 4 метров. Танк имеет основной прицел с лазерным дальномером и тепловизионным прибором, что делает его вполне способным к ночным боям.

Танк немецкой армии стоит на вооружении Австрии, Испании, Венгрии, Польши, других союзников НАТО, а также Сингапура и Швейцарии. Всего с 1979 года их было произведено около 3200 единиц.

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