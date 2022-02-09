Шольц подтвердил возможность остановить "Северный поток-2", – Сенат США

Олаф Шольц подтвердил: если Россия вторгнется в Украину, немецкое правительство поддержит остановку "Северного потока-2". Новость сообщили в Сенате США.

Митч Макконнелл – лидер республиканского меньшинства в Сенате США – заявил, что есть хорошие и плохие новости. Речь идет о судьбе скандального "Северного потока-2".

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Хорошие новости заключаются в том, что канцлер Шольц подтвердил то, что вчера говорил президент Байден: если произойдет вторжение (России в Украину – 24 канал), то "Северный поток-2" не будет продвигаться дальше,

– отметил Макконнелл.

Он также подчеркнул, что сворачивание проекта может произойти только после вторжения России.

Шольц заговорил о санкциях

Шольц заявил, что Германия, США и страны-партнеры введут общие санкции в случае агрессии России против Украины.

Канцлер заверил: если будет необходимость, Германия готова ограничить использование российского газа. В то же время Шольц избежал упоминания о "Северном потоке-2". По словам канцлера, Германия через 24 года планирует вообще отказаться от ископаемых видов топлива.

Шольц также заверил, что позиции Германии и партнеров будут едиными. Разных подходов не будет.

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