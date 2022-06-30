Шольц понял, что хочет принадлежать к элитам мировым, а не России, – Давидюк

Ранее Европа тормозилась из-за канцлера Германии Олафа Шольца. Однако после большого саммита G7 и съезда НАТО он сменил ориентиры.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. По его мнению, Олафа Шольца раньше больше окружали пророссийские силы.

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Политолог отметил, что теперь канцлер Германии погрузился в политическое "Западно-Атлантическое море".

Мне кажется, что он понял, что хочет все же принадлежать к элитам мировым, а не к элитам русским,

– сообщил Николай Давидюк.

"Это как раз главная мировоззренческая вещь. Мы за водоворотом событий своих не замечаем, что Макрон и Шольц тоже меняются", – акцентировал политолог.

Он припомнил случай, как в СМИ слили разговор Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. При этом политолог отметил, что это очень типичный шаг французских президентов, когда кто-то находится в Елисейском дворце и сливает информацию. Там их президент всегда смотрится такой "альфач", который ставит на место всех диктаторов.

"Хотя на самом деле мы знаем Макрона совсем иначе, но в этом сливе он так силен. То есть он немножко меняется и тоже двигается больше в сторону США и Великобритании", – добавил Николай Давидюк.

Он отметил, что аналогичная история с Шольцом, где также видна политическая трансформация. Он уже меньше Меркель, а больше Шольц. И этот "Шольц" может быть очень прозападным. "Я думаю, его изменила Буча. Я думаю, изменил его разговор с Байденом", – объяснил Николай Давидюк.

Макрон и Шольц уже меняются: смотрите видео