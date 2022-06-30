Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. На його думку, Олафа Шольца раніше більше оточували проросійські сили.

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Політолог зазначив, що тепер канцлер Німеччини занурився в політичне "Західно-Атлантичне море".

Мені здається, що він зрозумів, що хоче все ж належати до еліт світових, а не до еліт російських,

– повідомив Микола Давидюк.

"Це якраз головна світоглядна річ. Ми за виром подій своїх не помічаємо, що Макрон та Шольц теж міняються", – акцентував політолог.

Він пригадав випадок, як у ЗМІ злили розмову Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним. При цьому політолог зазначив, що це дуже типовий крок французьких президентів, коли знаходиться хтось в Єлисейському палаці й зливає інформацію. Там їх президент завжди виглядає такий "альфач", який ставить на місце всіх диктаторів.

"Хоча насправді ми знаємо Макрона зовсім інакшого, але в цьому зливі він такий сильний. Тобто він трошки міняється і теж рухається більше в сторону США і Великої Британії", – додав Микола Давидюк.

Він зазначив, що аналогічна історія з Шольцом, де також видна політична трансформація. Він уже менше Меркель, а більше Шольц. І оцей "Шольц" може бути дуже прозахідним. "Я думаю, його змінила Буча. Я думаю, змінила його розмова з Байденом", – пояснив Микола Давидюк.

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