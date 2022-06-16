Шольц пообещал поставлять Украине оружие до тех пор, пока наше государство будет в нем нуждаться

Президенты Франции и Румынии, а также главы правительств Германии и Италии посетили Украину и совместно с Владимиром Зеленским дали пресс-конференцию. Олаф Шольц во время своего выступления заверил, что наша страна будет получать оружие до тех пор, пока в нем будет нуждаться.

Среди прочего канцлер Германии заверил в однозначной поддержке его страны героической борьбы Украины против российской агрессии. 24 канал передает детали речи Олафа Шольца.

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Речь Олафа Шольца на пресс-конференции в Киеве

Свою речь Олаф Шольц начал с того, что заверил Владимира Зеленского в поддержке героической борьбы украинцев . Он отметил, что мужество украинских воинов чрезвычайно, и то, как украинцы борются против вторжения России, вызывает незаурядный восторг.

Канцлер Германии подчеркнул, что широкомасштабное нападение России на Украину означает изменение эпох , ведь Россия пытается силой изменить границы Европы, и это неприемлемо.

Поэтому Германия вместе с другими странами мира с первого дня (широкомасштабного вторжения России – ред. 24 канал) встала на сторону Украины. Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, в частности, финансово, гуманитарно, а также вооруженно. Мы будем делать это и дальше, пока Украина будет так нуждаться,

– заверил Шольц.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что его страна уже приняла 800 тысяч украинских беженцев , а 135 тысяч украинских детей учатся в немецких школах.

Кроме того, канцлер добавил, что Германия учит украинских военных пользоваться современным вооружением, самоходными гаубицами и зенитными системами. Вместе с тем, он напомнил, что Германия пообещала предоставить Украине ЗРК IRIS , которые будут защищать наши города от налетов врага с воздуха.

Мы также договорились с Соединенными Штатами Америки и Великобританией, которые будут поставлять ракетные системы залпового огня. Вы видите, что Германия сильно поддерживает Украину. Я и мои коллеги приехали сегодня в Киев с четким месседжем – Украина принадлежит к европейской семье,

– подытожил Шольц.

К слову, Олаф Шольц завершил свою речь тем, что важной вехой на исполненном предпосылками европейском пути Украины назвал статус кандидата нашего государства на вступление в ЕС. Он рассказал, что в следующие дни в Европейском Союзе состоятся обсуждение этого вопроса и заверил, что будет однозначно выступать за единую позицию .

Вы знаете, что необходимо единогласное решение 27 стран-членов. Германия будет выступать за положительное решение для Украины,

– подчеркнул глава немецкого правительства.

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