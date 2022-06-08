Разговор состоялся утром 8 июня. Шольц рассказал Зеленскому, что обсудил с Путиным и Макроном в последних звонках еще 28 мая.

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Экспорт украинского зерна

Представитель федерального правительства Штеффен Хебестрейт сообщил по итогам разговора, что канцлер Германии и президент Украины также обменялись мнениями по поводу текущей военной и гуманитарной ситуации в нашем государстве.

Они согласились, что необходимо сделать все, чтобы экспортировать зерно из Украины, особенно по морю. Россия ведь заблокировала наши порты. Теперь россияне воруют зерно и вывозят его, чтобы потом продать ворованное.

Шольц и Зеленский продолжают держать связь и обмениваться мнениями о вариантах дальнейшей поддержки Украины. Поэтому они согласились, что нужно и дальше находиться в тесном контакте.

Что говорит Зеленский

Президент также рассказал о своем разговоре с Олафом Шольцем. По его словам, они обсудили ужесточение оборонной поддержки Украины.

Также говорили об обеспечении глобальной продовольственной безопасности и о вопросе соблюдения Россией международных норм относительно обращения с военнопленными.

Зеленский подчеркнул, что отметил важность принятия решений для интеграции Украины в Европейский Союз.

Позиция Шольца

Олафа Шольца неоднократно обвиняли в затягивании передачи тяжелого вооружения Украине. Это при том, что он публично поддерживает наше государство и говорит, что оружие нужно давать. К примеру, в Греции, которая должна передать свои БМП Украине в обмен на немецкие, удивлены затянутостью планов Шольца. Была информация, что первые немецкие танки в Греции ожидают увидеть не раньше чем через 2 месяца. А когда они будут в Украине, то вообще неизвестно.

Сам Шольц даже хвастался военной помощью, которую от Германии получила Украина. Это было во время дебатов в Бундестаге. Своих оппонентов Шольц заверил, что Германия уже якобы отправила в Украину много вооружения. Речь идет и о противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексах. И о 15 миллионах патронов.

Также немецкий канцлер Олаф Шольц обещал помочь разблокировать украинские порты, чтобы наше государство могло снова экспортировать продукцию. Каким образом он будет это делать – не уточнил.

Шольц сделал еще одно странное заявление: смотрите видео