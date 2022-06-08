Розмова відбулась зранку 8 червня. Шольц розповів Зеленському, що обговорив з Путіним та Макроном в останніх дзвінках до них ще 28 травня.

До теми Канцлер Німеччини Шольц пояснив чому він знову і знову телефонує Путіну

Експорт українського зерна

Речник федерального уряду Штеффен Хебестрейт повідомив за підсумками розмови, що канцлер Німеччини та президент України також обмінялися думками щодо поточної військової та гуманітарної ситуації в нашій державі.

Вони погодилися, що необхідно зробити все, щоб експортувати зерно з України, особливо морем. Адже Росія заблокувала наші порти. Тепер росіяни крадуть зерно і вивозять його, щоб потім продати крадене.

Шольц та Зеленський продовжують тримати зв'язок і обмінюватися думками щодо варіантів подальшої підтримки України. Тому вони погодилися, що треба й надалі перебувати в тісному контакті.

Що каже Зеленський

Президент також розповів про свою розмову з Олафом Шольцем. За його словами, вони обговорили посилення оборонної підтримки України.

Також говорили про забезпечення глобальної продовольчої безпеки, питання дотримання Росією міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими.

Зеленський підкреслив, що наголосив на важливості ухвалення рішень для інтеграції України в Європейський Союз.

Позиція Шольца

Олафа Шольца неодноразово звинувачували в затягуванні передачі важкого озброєння Україні. Це при тому, що публічно він підтримує нашу державу і каже, що зброю треба давати. Наприклад, у Греції, яка має передати свої БМП Україні в обмін на німецькі, здивовані затягнутістю планів Шольца. Була інформація, що перші німецькі танки в Греції очікують побачити не раніше, ніж через 2 місяці. А коли вони таки будуть в Україні, то взагалі невідомо.

Натомість сам Шольц навіть хизувався військовою допомогою, яку від Німеччини отримала Україна. Це було під час дебатів у Бундестазі. Своїх опонентів Шольц запевнив, що Німеччина вже нібито відправила до України багато озброєння. Мовиться і про протитанкові та переносні зенітні ракетні комплекси. І про 15 мільйонів патронів.

Також німецький канцлер Олаф Шольц обіцяв допомогти розблокувати українські порти, щоб наша держава могла знову експортувати продукцію. В який саме спосіб він буде це робити – не уточнив.

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