Однако Европа до сих пор ищет пути давления на Россию, но делает это несколько иным способом. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Андрей Вигиринский.

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Стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным после долгого перерыва в общении. В последний раз они говорили по телефону 2 декабря 2022 года.

"Он демонстрирует то, что при отсутствии других каналов можно вернуться к предыдущим каналам коммуникации. Конечно, эта коммуникация не будет о зеленой энергетике и снятии санкций", – прокомментировал Вигиринский.

Так, Шольц показывает, что он может самостоятельно, без посредников типа стран Глобального Юга, Африки или Китая общаться напрямую с Путиным.

России нужен посредник

По мнению политолога, бессмысленные заявления Ангелы Меркель и Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина выиграла больше времени перед войной, Россия использовала в свою пользу. Мол, как она теперь может доверять европейским странам, если оказывается, что они системно несколько лет обманывали ее.

С одной стороны, у Шольца есть возможность позвонить в Кремль, но с другой – там могут ответить, что Путин не может разговаривать с ним. Поэтому, например, не могут состояться и разговоры лидеров США и Китая, ведь китайская сторона постоянно избегает подобных коммуникаций.

Теперь Россия решила отдаться на свободу Китая, который, как старший брат, мог бы вести переговоры с Западом, убежден Вигиринский.

После критического количества санкционных пакетов и полного разрыва экономических связей с Россией Западу трудно будет найти что-то, чтобы шантажировать или предлагать ей.

Поэтому Китай как посредник есть более выигрышным и для России, и для Европы, чем непосредственные двусторонние коммуникации, при которых очень высоки политические риски. Если Россия это может вернуть на свой бок, мол, Европа прогнулась, то для Запада это репутационно очень тяжелый кейс,

– резюмировал Вигиринский.

Вигиринский предположил, почему Шольц собирается звонить по телефону Путину: смотреть видео

Некоторые страны начали проявлять активность в посредничестве между Россией и Украиной