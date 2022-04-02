Шольц предлагал Зеленскому отказаться от НАТО, чтобы предотвратить войну, – СМИ

Перед масштабной войной канцлер Германии Олаф Шольц якобы предлагал Украине отказаться от членства в НАТО. Мол, это должно было бы предотвратить нападение России.

СМИ, ссылаясь на источники, пишут, что во время встречи с Владимиром Зеленским 19 февраля Шольц якобы призвал его отказаться от евроатлантического курса.

Кстати Россия напала на Украину из-за своих "крайне империалистических взглядов", – Шольц

Это вроде бы имело место в рамках более широкой договоренности между Западом и Россией. Мол, пакт должны были подписать президенты США и России, которые совместно гарантировали бы Украине безопасность.

Зеленский отказался

По данным источников, Зеленский ответил, что Путину нельзя доверять и верить. Поэтому президент будет соблюдать договоренности, а большинство украинцев хотят членства в НАТО.

В Германии после этого озаботились еще больше. Советники канцлера считали, что Кремль продолжит держать войска у границ Украины и, наконец, начнет вторжение.

Макрон просил Байдена поговорить с Путиным

Эммануэль Макрон полагал, что последний, кто может помешать планам Путина – Джо Байден. Американский президент вроде бы согласился поговорить с Путиным лично, однако тот отказался от саммита.

Путин также заявил, что НАТО проигнорировало опасения России относительно ее безопасности и якобы планирует разместить на территории Украины ядерное оружие.

Интересно – У Шольца есть шанс подарить Европе мир, – Зеленский: