Шольц призвал упростить процедуру вступления в Евросоюз

Канцлер Германии призвал упростить процедуру расширения Евросоюза. Олаф Шольц считает, что вступать туда должно быть легче, чем это сейчас.

Об этом политик рассказал в интервью одному из немецких информационных агентств. Кроме того, он сказал, что Евросоюзу нужно расширяться и на другие континенты.

Заметьте , Россия нацелена на уничтожение, – Шольц поделился впечатлениями после визита в Ирпень.

Шольц призвал модернизировать ЕС

По словам Шольца, сейчас процедура вступления в ЕС слишком сложна. Ведь присоединение нового члена требует единодушного решения всех нынешних. Поэтому, по его мнению, готовиться к расширению должны не только кандидаты на поступление, но и сам Союз.

Для этого Евросоюз должен модернизировать свои структуры и процесс принятия решений. Не всегда можно будет единогласно решать все, что сегодня должно быть решено единогласно,

– подчеркнул канцлер.

Он добавил, что планирует начать обсуждение этого вопроса уже на следующей неделе – на саммите ЕС. Он запланирован на 24-25 июня и там как раз должны рассмотреть заявки на членство Украины, Молдовы и Грузии.

В Евросоюзе хотят отказаться от принципа единодушия

Следует отметить, что Еврокомиссия уже рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление Украины и Молдовы . Что касается Грузии, то ей дали только "европейскую перспективу", чем вызвали негодование среди политиков этого государства.

Вероятно, все же решение по 2 странам будет единогласным. Однако вскоре такая потребность может исчезнуть. Ведь за неделю до интервью Шольца Европарламент попросил страны ЕС утвердить конституционную конвенцию для комплексных реформ. В частности, там говорится об отмене принципа единодушия почти во всех областях политики.

Шольц призвал укреплять демократию по всему миру

В этом же интервью лидер Германии подчеркнул, что ЕС должен сконцентрироваться на усилении демократии всей планеты. Даже привел конкретные примеры.

Большие мощные демократии будущего находятся в Азии, Африке и Южной Америке и будут нашими партнерами.

– сказал Шольц.

Кроме этого, он вспомнил Албанию и Северную Македонию, которые тоже десятилетиями стремятся присоединиться к европейской семье. Политик уверен, что самое время начать конкретные переговоры с этими государствами.

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