Шольц выступил за регулярные поставки оружия Украине и усиление санкций против России

Канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно призвал поставлять Украине оружие большими темпами. Также говорилось об усилении военно-технической помощи для ВСУ.

Шольц даже назвал такие задачи необходимыми. Об этом он заявил после саммита НАТО, передает 24 канал.

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Сейчас необходимы постоянные поставки оружия для Украины,

– заявил Шольц.

Также он призвал ужесточить санкции против России.

Помочь ВСУ оружием призвал и британский премьер-министр Борис Джонсон. Он отметил, что у альянса есть возможность увеличить поставки оружия.

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