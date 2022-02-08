Шольц заговорил о санкциях против России, но избежал упоминания "Северного потока-2"

Олаф Шольц заявил, что в случае военной агрессии России против Украины Германия, США и другие партнеры введут совместные санкции. Однако канцлер Германии избежал упоминания о "Северном потоке-2".

Фактически Шольц подтвердил, что на проекте поставят ​​точку. Канцлер подчеркнул: все возможные санкции уже есть на столе. В случае необходимости Германия готова ограничить использование российского газа.

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Более того, Шольц заявил, что Германия через 24 года планирует вообще отказаться от ископаемых видов топлива.

В то же время канцлер ни разу не упомянул "Северный поток-2". Хотя журналисты во время совместной пресс-конференции Шольца с Джо Байденом несколько раз спрашивали об этом.

Однако канцлер заверил, что позиции Германии и партнеров будут едиными. Никаких разных подходов.

Байден о "Северном потоке-2"

Джо Байден подчеркнул: если Россия нападет на Украину, то "Северный поток-2" перестанет существовать. Лидер США заверил, что смогут это сделать. Штатам хватит сил.

Кроме того, Байден отметил: под вторжением Штаты будут трактовать пересечение украинской границы российскими танками и войсками.

Президент Байден заявил, что США и Германия "идут нога в ногу". Официальный Вашингтон и Берлин синхронно работают, чтобы удерживать российскую агрессию в Европе.

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