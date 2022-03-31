Шольц запросил у Путина письменную информацию о переводе платы за газ в рубли

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В Берлине попросили у Москвы разъяснить требование об оплате за газ рублями.

О деталях разговора канцлера и главы государства-агрессора рассказали российские СМИ, информирует 24 канал. Шольцу процедура с оплатой в рублях за голубое топливо показалась неприемлемой.

К теме Это будет не менее болезненно для России, – Зеркаль назвала альтернативу полному эмбарго на газ

Сейчас Германии вообще не понятна процедура

Сейчас в Германии вообще не понимают, как и почему должна происходить оплата в рублях. Именно поэтому Берлин запросил письменное разъяснение.

Канцлер подчеркнул, что по-прежнему действующей остается договоренность стран платить за поставки энергоносителей только в евро или долларах. Только это предусмотрено контрактами.

У Путина свою прихоть по газу объясняют "нарушением международного права"

У Путина свою прихоть по оплате в рублях объясняют якобы "нарушением норм международного права, из-за которого заморожены активы Центробанка". В Кремле уверяют, что условия для стран-импортеров из-за этого, мол, не ухудшатся.