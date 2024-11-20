Также этот звонок дал понять Путину, что он неизолирован. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью украинского лидера телеканалу Fox News.

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Что сказал Зеленский о звонке Шольца к Путину

Владимир Зеленский отметил, что он встречался с Олафом Шольцом и тот говорил ему, что собирается позвонить Владимиру Путину.

Я сказал ему (Шольцу – 24 Канал), что, по моему мнению, это действительно "ящик Пандоры". Изоляция Путина – это также давление на него, мы боремся не только оружием, но и с помощью дипломатии. Дипломатия очень важна и только она может закончить эту войну,

– подчеркнул президент Украины.

На вопрос журналиста о том, как можно иметь дипломатию, не разговаривая с другой стороной, Зеленский отметил, что надо разговаривать, но после того, как будет известно, что будет скоро.

"Что канцлер (Германии Олаф Шольц – 24 Канал) получил после телефонного звонка? Ничего, ничего нового", – отметил глава государства.

Зеленский также отметил, что разведка западных стран имеет контакт с Россией в течение этой войны. Он заявил, что, хотя разведывательные службы Европы и США поддерживают контакты с Россией, такое взаимодействие подрывает усилия, направленные на политическую изоляцию президента Владимира Путина.

Зеленский подчеркнул, что признание Путина легитимным лидером будет противоречить мировой позиции относительно его действий и разрушит его изоляцию.

К слову, ранее Владимир Зеленский говорил, что некоторые мировые политики используют Украину с корыстной целью, вероятно, намекая на звонок Олафа Шольца к Путину. По словам президента, некоторые европейские лидеры думают о возможность выиграть какие-то выборы или что-то вроде этого.