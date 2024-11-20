Також цей дзвінок дав зрозуміти Путіну, що він неізольований. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю українського лідера телеканалу Fox News.

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Що сказав Зеленський про дзвінок Шольца до Путіна

Володимир Зеленський наголосив, що він зустрічався з Олафом Шольцом і той казав йому, що збирається подзвонити Владіміру Путіну.

Я сказав йому (Шольцу – 24 Канал), що, на мою думку, це дійсно "скринька Пандори". Ізоляція Путіна – це також тиск на нього, ми боремося не лише зброєю, а й за допомогою дипломатії. Дипломатія дуже важлива і лише вона може закінчити цю війну,

– підкреслив президент України.

На питання журналіста про те, як можна мати дипломатію, не розмовляючи з іншою стороною, Зеленський зауважив, що треба розмовляти, але після того, як буде відомо, що буде скоро.

"Що канцлер (Німеччини Олаф Шольц – 24 Канал) отримав після телефонного дзвінка? Нічого, нічого нового", – зауважив глава держави.

Зеленський також наголосив, що розвідка західних країн має контакт з Росією протягом цієї війни. Він заявив, що, хоча розвідувальні служби Європи та США підтримують контакти з Росією, така взаємодія підриває зусилля, спрямовані на політичну ізоляцію президента Володимира Путіна.

Зеленський підкреслив, що визнання Путіна легітимним лідером суперечитиме світовій позиції щодо його дій і зруйнує його ізоляцію.

До слова, раніше Володимир Зеленський говорив, що деякі світові політики використовують Україну з корисливою метою, ймовірно, натякаючи на дзвінок Олафа Шольца до Путіна. За словами президента, деякі європейські лідери думають про можливість виграти якісь вибори чи щось на кшталт цього.