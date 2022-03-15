В Шостке после авиаудара пылает предприятие: потери и повреждения уточняются
15 марта 2022 , 02:54Читати новину українською
Источник:Суспільне Суми
Российские захватчики продолжают обстреливать мирные населенные пункты Украины. Враг нанес авиаудар по городу Шостка на Сумщине.
Об этом около 01:40 часов 15 марта сообщают украинские средства массовой информации.
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Атаку на город Шостка Сумской области, российские оккупанты осуществили 14 марта. В результате обстрела врага на одном из предприятий произошел пожар.
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уточняют потери и повреждения.